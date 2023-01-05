Январь, 05 в 12:25

Силы обороны Украины остановят российских военных еще на границе, если они попытаются снова наступать на Киев с территории Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, Украина постоянно отслеживает все передвижения подразделений российской армии, а наши военные готовятся к такому наступлению и ведут соответствующие работы.

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Если новое наступление на Украину из Беларуси будет неизбежно, у военно-политического руководства будет время для оповещения населения.

— Мы создали группировку на границе с Беларусью, готовую достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно, подчеркнул Павлюк.

По словам генерала Александра Павлюка, вся граница с Беларусью – это сплошные укрепления и минные поля, и на их прохождение российским захватчикам понадобятся усилия.

К тому же военное руководство Украины спланировало огонь артиллерии, работу снайперских групп и мобильных огневых групп.

— Мы не планируем пропустить их дальше границы, — подчеркнул Александр Павлюк.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза нового наступления России с территории Беларуси будет существовать еще достаточно долго, однако его точно не будет в январе.