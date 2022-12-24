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Факты / Україна

РФ безразличны конвенции о законах войны: Резников прокомментировал обстрелы Херсона

Юлия Соколова, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Постоянными обстрелами населенных пунктов Украины российские оккупанты ежедневно нарушают требования Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя сегодняшний обстрел Херсона.

К сообщению он добавил хештег #tribunal4russia (трибунал для России).

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– Россияне каждый день обстреливают украинские жилые дома. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападение или бомбардировку незащищенных городов, сел, домов или зданий. Но оккупантам безразлично, — подчеркнул министр.

Он добавил, что сегодняшний жестокий обстрел Херсона является местью рашистов за позицию жителей города.

– Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина, — отметил Резников.

Министр уточнил, что Украина сможет предотвратить подобные трагедии, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности. Это вооружение позволит наказать российских террористов и выгнать их с территории нашего государства.

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны была принята в 1907 году в Гааге. Этот документ запрещает “любым способом атаковать или бомбить незащищенные города, поселки, жилые дома или сооружения”.

Как известно, войска РФ сегодня утром нанесли удар по центру Херсона. В выходные там обычно много людей. Враг применил реактивные системы залпового огня Град. В результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, еще 58 получили ранения.

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