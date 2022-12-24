Декабрь, 24 в 17:00

Постоянными обстрелами населенных пунктов Украины российские оккупанты ежедневно нарушают требования Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя сегодняшний обстрел Херсона.

К сообщению он добавил хештег #tribunal4russia (трибунал для России).

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– Россияне каждый день обстреливают украинские жилые дома. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападение или бомбардировку незащищенных городов, сел, домов или зданий. Но оккупантам безразлично, — подчеркнул министр.

russians are shelling ???????? residential buildings on a daily basis. The Convention respecting the Laws and Customs of War on Land prohibits the attack or bombardment of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended. But the occupiers don’t care.#tribunal4russia

4/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022

Он добавил, что сегодняшний жестокий обстрел Херсона является местью рашистов за позицию жителей города.

– Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина, — отметил Резников.

Министр уточнил, что Украина сможет предотвратить подобные трагедии, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности. Это вооружение позволит наказать российских террористов и выгнать их с территории нашего государства.

Ukraine will be able to prevent such tragedies if it has more means of counter-battery warfare, more artillery and more long-range ammunition.

Thus, russian murderers will be punished and driven out from Ukraine.

2/2 https://t.co/sYEUf4imT5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны была принята в 1907 году в Гааге. Этот документ запрещает “любым способом атаковать или бомбить незащищенные города, поселки, жилые дома или сооружения”.

Как известно, войска РФ сегодня утром нанесли удар по центру Херсона. В выходные там обычно много людей. Враг применил реактивные системы залпового огня Град. В результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, еще 58 получили ранения.