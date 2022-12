Постоянными обстрелами населенных пунктов Украины российские оккупанты ежедневно нарушают требования Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя сегодняшний обстрел Херсона.

К сообщению он добавил хештег #tribunal4russia (трибунал для России).

russians are shelling ???????? residential buildings on a daily basis. The Convention respecting the Laws and Customs of War on Land prohibits the attack or bombardment of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended. But the occupiers don’t care. #tribunal4russia 4/13

Он добавил, что сегодняшний жестокий обстрел Херсона является местью рашистов за позицию жителей города.

Министр уточнил, что Украина сможет предотвратить подобные трагедии, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности. Это вооружение позволит наказать российских террористов и выгнать их с территории нашего государства.

Ukraine will be able to prevent such tragedies if it has more means of counter-battery warfare, more artillery and more long-range ammunition.

Thus, russian murderers will be punished and driven out from Ukraine.

2/2 https://t.co/sYEUf4imT5

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022