“У світі розпочалась епоха україноцентризму”: Резніков про наслідки повномасштабної війни
Міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, що внаслідок повномасштабної війни Росії з Україною у світі “розпочалась епоха україноцентризму”.
– Україна продемонструвала, що це нація незламних, нескорених, яка не впала, як хтось думав – за 72 год столиця, а за кілька тижнів – уся країна. Яка успішно тримає спротив і звільнює свої території, починаючи від острова Зміїний, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, – зазначив міністр.
Він додав, що Українська держава, де-факто, вже стала членом НАТО, адже кількість сучасної західної зброї, яку опанували наші сили оборони, є неймовірною.
– Здавалося б неймовірним і те, що ми будемо отримувати такі системи, однак ми їх отримуємо і продовжимо отримувати, адже це допомагає нам утримувати ворога. І головне – ми зруйнували міф про так звану другу армію в світі, яка здавалась непереможною, страшенною, – підкреслив Резніков.
Він зазначив, що російське військо виявилось “звичайною бульбашкою”, де знущаються над власними людьми, використовують тактику м’ясорубки і старі радянські підходи.
– Мені здається, що це – три ключові речі, які змінили світ, після чого він перейшов у новий портал. Як свого часу світ перейшов через Covid, так сьогодні він перейшов на новий етап цивілізаційного розвитку через війну. І я переконаний, що ми з вами живемо в новому сучасному світі, – резюмував очільник Міноборони.