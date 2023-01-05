Січень, 05 в 19:24

Міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, що внаслідок повномасштабної війни Росії з Україною у світі “розпочалась епоха україноцентризму”.

– Україна продемонструвала, що це нація незламних, нескорених, яка не впала, як хтось думав – за 72 год столиця, а за кілька тижнів – уся країна. Яка успішно тримає спротив і звільнює свої території, починаючи від острова Зміїний, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, – зазначив міністр.

Він додав, що Українська держава, де-факто, вже стала членом НАТО, адже кількість сучасної західної зброї, яку опанували наші сили оборони, є неймовірною.

– Здавалося б неймовірним і те, що ми будемо отримувати такі системи, однак ми їх отримуємо і продовжимо отримувати, адже це допомагає нам утримувати ворога. І головне – ми зруйнували міф про так звану другу армію в світі, яка здавалась непереможною, страшенною, – підкреслив Резніков.

Він зазначив, що російське військо виявилось “звичайною бульбашкою”, де знущаються над власними людьми, використовують тактику м’ясорубки і старі радянські підходи.

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