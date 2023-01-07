Январь, 06 в 23:13

Польша рассматривает возможность передать Украине свои основные боевые танки Leopard немецкого производства.

Об этом в комментарии WSJ сообщил высокопоставленный польский дипломат.

– Они действительно рассматривают возможность предоставления чего угодно, чтобы помочь Украине, – подтвердил чешский чиновник, тесно связанный с помощью в доставке западных вооружений в Украину.

Журналисты отметили, что у Польши более 240 танков Leopard, которых хватит на две танковые бригады.

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Директор Польского института международных дел, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству, Славомир Дембский считает, что Польша планирует разгрузить все эти танки.

Он добавил, что темпы, с которыми их могут отдать Украине, зависят от того, как быстро Польша получит запасные танки, заказанные у производителей в Южной Корее и США. Также для этого требуется одобрение Берлина.

– Вопрос не в том, предоставят ли, а в том – когда, – сказал господин Дембский, добавив, что нежелание Запада оказывать танки окончательно уменьшилось после месяцев дипломатического давления. – Это именно то, о чем Польша спорила многие месяцы.