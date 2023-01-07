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Факти / Світ

Польща розглядає можливість передати Україні свої основні бойові танки Leopard – WSJ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Польща розглядає можливість передати Україні свої основні бойові танки Leopard – WSJ
Фото: Getty Images

Польща наразі розглядає можливість передати Україні свої основні бойові танки Leopard німецького виробництва. 

Про це у коментарі виданню WSJ повідомив високопоставлений польський дипломат.

– Вони дійсно розглядають можливість надання чого завгодно, аби допомогти Україні, – підтвердив чеський чиновник, тісно пов’язаний з допомогою в доставці західних озброєнь в Україну.

Журналісти зазначили, що Польщі є понад 240 танків Leopard, яких вистачить на дві танкові бригади.

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Директор Польського інституту міжнародних справ, варшавського аналітичного центру, близького до польського уряду, Славомир Дембський вважає, що Польща планує врешті-решт розвантажити усі ці танки.

Він додав, що темпи, з якими їх можуть віддати Україні, залежать від того, як швидко Польща отримає запасні танки, які вона замовила у виробників у Південній Кореї та США. Також для цього потрібно схвалення Берліну.

– Питання не в тому, чи нададуть, а в тому – коли, – сказав пан Дембський, додавши, що небажання Заходу надавати танки остаточно зменшилося після місяців дипломатичного тиску. – Це саме те, про що Польща сперечалася протягом багатьох місяців.

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Джерело: The Wall Street Journal
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