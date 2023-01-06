Январь, 06 в 21:34

В 2024 году нас ожидают президентские выборы сразу во многих странах – например, в США, России и Тайване. И это имеет столь же важное решение для хода войны в Украине, как и происходящее на поле боя, считает болгарский политолог Иван Крастев, пишущий для Financial Times.

Он подчеркнул, что для победы в войнах в ХХІ веке не всегда достаточно одержать верх на поле боя – также нужно выигрывать выборы, и не только в своей стране.

– Общепринятое мнение состоит в том, что войны заканчиваются переговорами. Но они часто заканчиваются или замирают у избирательных урн. Вот где закончилась американская война во Вьетнаме, здесь закончилась война Франции в Алжире, и именно с поражением Слободана Милошевича в 2000 году война в бывшей Югославии действительно закончилась, – отметил политолог.

По его мнению, выборы в РФ, США и Тайване должны определить форму следующего международного порядка.

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Автор напомнил, что на тот же год должны быть запланированы выборы в Украине, однако во время военного положения они не проводятся, поэтому сложно спрогнозировать что-то по этому поводу.

Выборы в России

На март 2024 г запланированы выборы президента РФ. Автор колонки подчеркивает, что нужно “большое воображение”, чтобы представить, что Владимир Путин проиграет выборы.

Однако обремененный неудачной “спецоперацией”, он может волноваться, что в случае военного поражения или конфликта, замороженного не в его пользу, он столкнется с противодействием не только оставшихся в стране нескольких либералов, но и со стороны мобилизованных и местных националистов.

– Такого не случалось в течение более двух десятилетий его правления, но избирательная кампания в сочетании с неудачами на фронте может спровоцировать антипутинский момент, которого европейцы и американцы долго ждали – хотя очень маловероятно, что это будет момент свободы России, – подчеркивает эксперт.

Выборы в Тайване

Президентские выборы в Тайване в 2024 году также должны стать символом, который повлияет на динамику российско-украинской войны.

Отмечается, что неизвестно, какой урок сделал президент Си Цзиньпин по российскому вторжению. Он заключил, что Путин был не прав, начиная войну, или что он начал ее слишком поздно?

Необходимость держать американцев в дальнейшем может также убедить китайское правительство, и без того униженное неспособностью справиться с пандемией Covid-19, увеличить поддержку Москвы в надежде сохранить США в ловушке европейского конфликта.

Выборы в США

Политолог считает, что выборы президента США могут оказаться более решающими для результатов войны, чем любая военная операция на земле, ведь украинцам будет сложнее противостоять российской агрессии, если западные партнеры вдруг урежут свою военную и финансовую поддержку.

– В этом смысле у украинцев есть основания опасаться, что демократы могут потерять президентство, поскольку поддержка США их военных усилий может смягчиться из-за победы республиканцев, – считает эксперт.

По его мнению, как для демократов, так и для их европейских союзников успех Путина на Донбассе или прямое участие НАТО в войне может кардинально повлиять на то, кто станет следующим президентом США и кто будет избран в Европейский парламент.

Он подчеркивает, что для того, чтобы Джо Байден и его европейские союзники выиграли свои выборы, критически важно, чтобы украинцы продолжали побеждать на поле боя.