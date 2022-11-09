Единство сохранится: как промежуточные выборы в Конгресс повлияют на Украину

Американцы проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс, сейчас продолжается подсчет голосов.

По предварительным результатам, в нижней палате, как и прогнозировали, побеждают республиканцы. Что касается Сената, то мандаты между ними и демократами практически делятся поровну.

Впрочем, процесс продолжается, поэтому интрига сохраняется. Для украинцев итоги этих выборов важны, учитывая то, сохранится ли двухпартийная поддержка активной и предметной помощи Украине в борьбе с российским агрессором.

Экономика, аборты и преступность – три ключевых вопроса, которые, согласно данным аналитической компании Геллап, будут влиять на голоса американцев на этих промежуточных выборах.

Для украинских американцев дальнейшая поддержка Конгрессом нашей страны в безусловном приоритете. С самого начала полномасштабного вторжения России двухпартийное единство в Конгрессе в этом вопросе было беспрецедентным.

Однако после заявлений влиятельного республиканского конгрессмена Кевина Маккарти, что в случае, если его партия получит большинство в Палате представителей, безлимитных чеков на помощь Украине выписывать не будут, эта уверенность пошатнулась.

Есть и другие, менее известные, и более радикальные голоса типа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая недавно заявила: если республиканцы получат большинство, “в Украину не пришлют больше ни копейки”.

Но такое мнение разделяют единицы. Так, сенатор-демократ Марк Уорнер уверен, что единство в Конгрессе в вопросе Украины сохранится.

По его словам, есть определенные экстремальные крайнеправые конгрессмены, которые иногда говорят так, будто пользуются тезисами российского диктатора Путина, но они представляют очень малый процент американцев.

В то же время, согласно данным опросов компании Ipsos, продолжения военной поддержки со стороны США хотят более 65% американцев.

Со своей стороны в преддверии выборов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что двухпартийная поддержка Украины сохранится.

Новый состав Конгресса приносит присягу и начинает работу в январе. К тому времени демократы и республиканцы действующего созыва могут одобрить новый многомиллиардный пакет финансирования, чтобы у администрации Байдена были ресурсы на помощь Украине по крайней мере до конца 2023 фискального года.

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