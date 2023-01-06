Січень, 06 в 21:34

У 2024 році нас очікують президентські вибори одразу в багатьох країнах – наприклад, у США, Росії та Тайвані. І це має таке ж важливе рішення для ходу війни в Україні, як і те, що відбувається на полі бою, вважає болгарський політолог Іван Крастев, який пише для Financial Times.

Він підкреслив, що для перемоги у війнах у ХХІ столітті не завжди достатньо взяти верх на полі бою – також потрібно вигравати вибори, і не тільки у своїй країні.

– Загальноприйнята думка полягає в тому, що війни закінчуються переговорами. Але вони часто закінчуються або завмирають біля виборчих урн. Ось де закінчилася американська війна у В’єтнамі, тут закінчилася війна Франції в Алжирі, і саме з поразкою Слободана Мілошевича на виборах у 2000 році війна в колишній Югославії справді закінчилася, – зазначив політолог.

На його думку, вибори в РФ, США та Тайвані мають визначити форму наступного міжнародного порядку.

Зараз дивляться

Автор нагадав, що на той же рік мали б бути заплановані вибори в Україні, однак під час воєнного стану вони не проводяться, тож складно спрогнозувати щось з цього приводу.

Вибори в Росії

На березень 2024 року заплановані вибори президента РФ. Автор колонки підкреслює, що потрібна “велика уява”, щоб представити, що Володимир Путін програє вибори.

Однак обтяжений невдалою “спецоперацією”, він має всі підстави хвилюватися, що в разі військової поразки або конфлікту, замороженого не в його користь, він зіткнеться з протидією не лише кількох лібералів, що залишилися в країні, а й з боку мобілізованих та місцевих націоналістів.

– Такого не траплялося протягом більш ніж двох десятиліть його правління, але виборча кампанія в поєднанні з невдачами на фронті може спровокувати антипутінський момент, на який європейці та американці довго чекали – хоча дуже малоймовірно, що це буде момент свободи Росії, – підкреслює експерт.

Вибори в Тайвані

Президентські вибори в Тайвані у 2024 році також мати стати символом, що вплине на динаміку російсько-української війни.

Зазначається, що досі невідомо, який урок зробив президент Сі Цзіньпін із російського вторгнення. Він зробив висновок, що Путін був не правий, починаючи війну, чи що він почав її надто пізно?

Необхідність тримати американців подалі може також переконати китайський уряд, і без того принижений нездатністю впоратися з пандемією Covid-19, збільшити підтримку Москви в надії зберегти США в пастці європейського конфлікту.

Вибори в США

Політолог вважає, що вибори президента США можуть стати більш вирішальними для результатів війни, ніж будь-яка військова операція на землі, адже українцям буде складніше протистояти російській агресії, якщо західні партнери раптом уріжуть свою військову та фінансову підтримку.

– У цьому сенсі українці мають підстави побоюватися, що демократи можуть втратити президентство, оскільки підтримка США їхніх військових зусиль може пом’якшитися через перемогу республіканців, – вважає експерт.

На його думку, як для демократів, так і для їхніх європейських союзників, успіх Путіна на Донбасі чи пряма участь НАТО у війні може кардинально вплинути на те, хто стане наступним президентом США і хто буде обраний до Європейського парламенту.

Він підкреслює, що для того, щоб Джо Байден та його європейські союзники виграли свої вибори, критично важливо, щоб українці продовжували перемагати на полі бою.