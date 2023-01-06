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Факты / Україна

США выделили пакет военной помощи Украине на $3 млрд — Белый дом

Илья Нежигай, редактор ленты
Білий дім
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

В пакет войдут бронемашины пехоты Bradley, самоходные гаубицы, машины с защитой от мин и засад (MRAP) и другая бронетехника.

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Кроме того, в пакет войдут и ракеты GMLRS, противотранспортные мины и дополнительные боеприпасы.

Представитель Совета нацбезопасности при Администрации президента США Джон Кирби добавил, что техника из нового пакета помощи поможет ВСУ на Донбассе и соответствует потребностям Украины.

По словам Кирби, БМП Bradley важны для общевойсковых маневров, но для передачи их в Украину требуется определенное время.

Накануне издание Reuters сообщило, что Вашингтон 6 января объявит детали нового пакета военной помощи Украине, в котором будет около 50 бронемашин Bradley.

Кроме того, сегодня Германия объявила, что передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца марта.

Источник: White House
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