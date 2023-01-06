Январь, 06 в 1:24

Германия может передать Украине от 20 до 40 БМП Marder, когда в Соединенных Штатах планируют передачу военной помощи, которая будет включать 50 боевых машин Bradley.

Соответствующую информацию о поставках Украине объявили немецкое издание Der Spiegel по Marder, и агентство Reuters по Bradley.

Передачу бронемашин уже подтвердили президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 5 января, но не уточняли количество военной техники, которая поступит в Украину.

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По данным Spiegel, поставки бронетехники могут состояться быстро, поскольку производитель имеет эти модели на складах и они уже отремонтированы.

Ранее Германия передавала эту технику только союзникам по НАТО, чтобы в обмен на это Украине была передана советская бронированная техника.

Решение передать Marder было объявлено на фоне поставки Францией колесных танков AMX-10RC, о чем президент Франции Эммануэль Макрон объявил 4 января.

Что касается боевых машин Bradley, то по данным Reuters, Соединенные Штаты должны передать Украине 50 единиц техники.

Агентство также пишет, что официально об этом Вашингтон объявит 6 января.

Как пишет Bloomberg, решение США и Германии передать Украине подобной бронетехники станет значительной модернизацией огневой мощи, о которой просил президент Владимир Зеленский. При этом, по данным издания, речь идет о передаче Украине “десятков” БМП Marder.

Напомним, по итогам разговора американского и немецкого лидеров стало известно, что Германия передаст Украине еще один комплекс ПВО Patriot.