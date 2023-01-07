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Факты / Україна

Финляндия готова передать Украине танки Leopard 2, если это сделает Европа

Валентина Чорна, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Финляндия готова передать Украине танки Leopard 2, если это сделают другие европейские страны.

Об этом в интервью телеканалу MTV Uutis заявил глава Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен.

– Если Европа начнет давать Украине больше танков, то Финляндия должна быть привлечена к этому. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как для приграничной с Россией страной, – сказал Хаккянен.

Хаккянен добавил, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению Украины бронетехникой, чем Финляндия.

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В свою очередь, временно исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола сообщил, что страна готовит 12-й пакет военной помощи Украине.

– Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решение будет принято в ближайшие недели. Пакет поддержки готовится совместно с Силами обороны, учитывая, что мы не ослабляем собственную обороноспособность, – написал он в Twitter.

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