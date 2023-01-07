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Факти / Україна

Фінляндія готова передати Україні танки Leopard 2, якщо це зробить Європа

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Фінляндія готова передати Україні танки Leopard 2, якщо це зроблять інші європейські країни.

Про це в інтерв’ю телеканалу MTV Uutis заявив голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен.

– Якщо Європа почне давати Україні більше танків, то Фінляндія повинна бути залучена до цього. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як для прикордонної з Росією країною, – сказав Хаккянен.

Він додав, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення України бронетехнікою, ніж Фінляндія.

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Своєю чергою тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Фінляндії Мікко Савола повідомив, що країна готує 12-й пакет військової допомоги Україні.

– Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будe ухвалено найближчими тижнями. Пакет підтримки готується спільно з Силами оборони, враховуючи, що ми не послаблюємо власну обороноздатність, – написав він у Twitter.

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