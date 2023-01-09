Январь, 08 в 23:30

Из-за похолодания в Украине увеличился уровень дефицита в энергосистеме. Поэтому в случае не соблюдения ограничений фактические часы отключения и включения могут быть изменены.

Облэнерго Черкасской, Харьковской, Львовской, Тернопольской, Запорожской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей уже обнародовали график плановых стабилизационных отключений электроэнергии.

Где и когда не будет света 9 января — читайте в материале Фактов ICTV.

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Черкасская область

По всей Черкасской области с 20:00 8 января по 08:00 9 января отключений электроэнергии не планируются.

— “Зеленые” графики почасовых отключений (четыре часа со светом, два – без света) применят в понедельник, 9 января с 08:00, — сообщает Черкассыоблэнерго.

I очередь — часы отключения:

04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00.

II очередь – часы отключения:

02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

III очередь – часы отключения:

00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

При ухудшении ситуации возможны применения аварийных отключений. При этом отмечается, что потребность в экономии электроэнергии остается сверхважной задачей.

Харьковская область

Харьковоблэнерго обновило график почасовых отключений света в Харькове и области.

Новый график будет действовать с 9 по 15 января 2023 года.

В графике почасовых отключений света – 12 очередей, их расписание обновили.

1 очередь 08:00 — 11:00;

2 очередь 09:00 — 12:00;

3 очередь 10:00 — 13:00;

4 очередь 11:00 — 14:00;

5 очередь 12:00 — 15:00;

6 очередь 13:00 — 16:00;

7 очередь 14:00 — 17:00;

8 очередь 15:00 — 18:00;

9 очередь 17:00 — 20:00;

10 очередь 18:00 — 21:00;

11 очередь 19:00 — 22:00;

12 очередь 07:00 — 10:00.

С адресами, где именно могут выключить свет в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.

Львовская область

8 января во Львовской области график почасовых отключений электроэнергии не применялся, на 9 января расписание пока отсутствует. Однако во Львовоблэнерго отмечают, что при необходимости отключения света будут происходить по следующему графику:

с 1:00 до 5:00;

с 5:00 до 9:00;

с 9:00 до 13:00;

с 13:00 до 17:00;

с 17:00 до 21:00.

График отключения света для потребителей Львовоблэнерго разбит на три группы потребителей, с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

ОАО Тернопольоблэнерго обнародовало стабилизационный график почасовых отключений электрической энергии на следующую неделю – с 9 января по 15 января.

Каждая из трех групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

В случае острой необходимости ОАО Тернопольоблэнерго будет применять отключениz электроснабжения потребителей Тернопольской области.

График обесточений можно просмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Днепропетровская область

Операторами города Днепра и соответствующей области являются энергокомпании Yasno и ДТЭК Днепровские электросети.

Узнать состояние подачи электроэнергии, которыми оперирует энергокомпания, можно по этой ссылке.

В то же время, Yasno сформировало стабилизационные графики для Днепра и отдельных населенных пунктов области. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Запорожская область

Как сообщает Запорожьеоблэнерго, ночью 9 января стабилизационных отключений по Запорожской области не запланировано.

Почасовые стабилизационные отключения начнутся в 6.00 с первой очереди (дальнейшее расписание – в инфографике).

Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – три часа с возможной небольшой задержкой на доезд специалистов Облэнерго к оборудованию.

Возможна задержка в случае объявления воздушной тревоги.

С перечнем адресов в очередях можно ознакомиться по этой ссылке.

Закарпатская область

В Закарпатьеоблэнерго вернулись к длительным в течение суток стабилизационным отключениям электроэнергии.

Итак, графики отключений света на 9 января выглядят так:

В компании отмечают, что из-за морозной погоды растет энергопотребление, а с ним и дефицит в энергосистеме по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем. Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах области могут действовать аварийные отключения, с перечнем которых можно ознакомиться по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области 9 января до 7.00 энергетики не будут выключать свет.

Об этом сообщили на Facebook-странице Прикарпатьяоблэнерго.

— Область получила от Укрэнерго дневной лимит на период с 7:00 до 24:00 — 312,7 МВт, — говорится в сообщении.

Ориентировочные часы отключения электроэнергии для потребителей I очереди.

Подочереди 1.1, 1.2:

с 09:00 до 11:00;

с 17:00 до 19:00;

с 07:00 до 09:00, с 15:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 (возможны отключения).

Подочереди 1.3, 1.4:

с 07:00 до 09:00;

с 15:00 до 17:00;

с 23:00 до 24:00;

с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 (возможны отключения).

Ориентировочные часы отключения электроэнергии для потребителей II очереди.

Подочереди 2.1, 2.2:

с 13:00 до 15:00;

с 21:00 до 23:00;

с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 21:00 (возможны отключения).

Подочереди 2.3, 2.4:

с 11:00 до 13:00;

с 19:00 до 21:00;

с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00 (возможны отключения).

Ориентировочные часы отключения электроэнергии для потребителей III очереди.

Подочередь 3.1:

с 09:00 до 11:00;

с 17:00 до 19:00;

с 07:00 до 09:00, с 15:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 (возможны отключения).

Подочередь 3.2:

с 07:00 до 09:00;

с 15:00 до 17:00;

с 23:00 до 24:00;

с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 (возможны отключения).

Подочередь 3.3:

с 11:00 до 13:00;

с 19:00 до 21:00;

с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00 (возможны отключения).

Подочередь 3.4:

с 13:00 до 15:00;

с 21:00 до 23:00;

с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 21:00 (возможны отключения).

Также для уменьшения нагрузки на сеть в “пиковые” часы до отключения будет применена IV очередь. Она разделена на две подчерки.

Подочередь 4.1:

с 08:00 до 12:00;

с 07:00 до 08:00 (возможны отключения).

Подочередь 4.2:

с 16:00 до 20:00;

с 20:00 до 21:00 (возможны отключения).

В то же время узнать свою очередь можно по лицевому счету по этой ссылке, или в чате Viber по этой ссылке.

Полтавская область

Укрэнерго установило Полтаваоблэнерго лимит по мощности в Полтавской области на 9 января, на период с 7:00 до 23:59 – 512 МВт. Пока что графиков нет.

Волынская область

9 января НЭК Укрэнерго не установлен лимит потребления электрической энергии на территории Волынской области до 07:00.

С 07:00 потребителей просят ориентироваться на время почасовых отключений по графикам.

Винницкая область

Винницаоблэнерго публикует информацию об отключении света на 9 января в городе Виннице и области. По сравнению с предыдущими днями продолжительность и количество обесточеваний увеличивается. Они будут происходить трижды в сутки продолжительностью от 2 до 4 часов.

Графики отключения света в Винницкой области на 9 января:

I очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

II очередь: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

III очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Желтым цветом на графиках отмечены возможные отключения.