Січень, 08 в 23:30

Через похолодання в Україні зростає рівень дефіциту в енергосистемі. Тож у разі не дотримання обмежень фактичні години відключення та включення можуть бути змінені.

Обленерго Черкаської, Харківської, Львівської, Тернопільської, Запорізької, Закарпатської та Івано-Франківської областей вже оприлюднили графіки планових стабілізаційних вимкнень електроенергії.

Де та коли не буде світла 9 січня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Черкаська область

По всій Черкаській області з 20:00 8 січня до 08:00 9 січня відключень електропостачання не планують.

– “Зелені” графіки погодинних відключень (чотири години зі світлом, дві – без світла) застосують у понеділок, 9 січня з 08:00, – повідомляє Черкасиобленерго.

I черга — години відключення:

04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00/

II черга — години відключення:

02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

III черга — години відключення:

00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

У разі погіршення ситуації можливі застосування аварійних відключень. При цьому додали, що потреба економії електроенергії залишається надважливим завданням.

Харківська область

Харківобленерго оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Новий графік діятиме з 9 до 15 січня 2023 року.

У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.

1 черга 08:00 — 11:00;

2 черга 09:00 — 12:00;

3 черга 10:00 — 13:00;

4 черга 11:00 — 14:00;

5 черга 12:00 — 15:00;

6 черга 13:00 — 16:00;

7 черга 14:00 — 17:00;

8 черга 15:00 — 18:00;

9 черга 17:00 — 20:00;

10 черга 18:00 — 21:00;

11 черга 19:00 — 22:00;

12 черга 07:00 — 10:00.

З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.

Львівська область

8 січня на Львівщині графік погодинних відключень електроенергії не застосовувався, на 9 січня розклад поки що відсутній. Проте в Львівобленерго зазначають, що уразі необхідності відключення світла відбуватимуться за таким графіком:

з 1:00 до 5:00;

з 5:00 до 9:00;

з 9:00 до 13:00;

з 13:00 до 17:00;

з 17:00 до 21:00.

Графік вимкнень світла для споживачів Львівобленерго розбитий на три групи споживачів, з ним можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

ВАТ Тернопільобленерго оприлюднило стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії на наступний тиждень – з 9 січня по 15 січня.

Кожна з трьох груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

У разі гострої необхідності ВАТ Тернопільобленерго буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області й у поза зазначені години, вказані у цьому графіку.

Графік знеструмлень можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Операторами міста Дніпро та відповідної області є енергокомпанії Yasno та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Дізнатись про стан подачі електроенергії, якими оперує енергокомпанія, можна за цим посиланням.

Водночас Yasno сформувало стабілізаційні графіки для Дніпра та окремих населених пунктів області. Ознайомитись з ними можна за цим посиланням.

Запорізька область

Як повідомляє Запоріжжяобленерго, вночі 9 січня стабілізаційних відключень по Запорізькій області не заплановано.

Погодинні стабілізаційні відключення розпочнуться о 6.00 із першої черги (подальший розклад – в інфографіці).

Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – три години, із можливою невеличкою затримкою на доїзд фахівців Обленерго до обладнання.

Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги.

З переліком адрес у чергах можна ознайомитись за цим посиланням.

Закарпатська область

У Закарпаттяобленерго повернулись до тривалих протягом доби стабілізаційних відключень електроенергії.

Відтак, графіки відключень світла на 9 січня виглядає так:

Крім того, в окремих населених пунктах області можуть діяти аварійні відключення, з переліком яким можна ознайомитись за цим посиланням.

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині 9 січня до 7.00 енергетики не вимикатимуть світло.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Прикарпаттяобленерго.

– Область отримала від Укренерго денний ліміт на період з 7:00 до 24:00 — 312,7 МВт, — йдеться у дописі.

Орієнтовні години вимкнення електроенергії для споживачів I черги.

Підчерги 1.1, 1.2:

з 09:00 до 11:00;

з 17:00 до 19:00;

з 07:00 до 09:00, з 15:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 (можливі вимкнення).

Підчерги 1.3, 1.4:

з 07:00 до 09:00;

з 15:00 до 17:00;

з 23:00 до 24:00;

з 09:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 (можливі вимкнення).

Орієнтовні години вимкнення електроенергії для споживачів IІ черги.

Підчерги 2.1, 2.2:

з 13:00 до 15:00;

з 21:00 до 23:00;

з 11:00 до 13:00 та з 19:00 до 21:00 (можливі вимкнення).

Підчерги 2.3, 2.4:

з 11:00 до 13:00;

з 19:00 до 21:00;

з 13:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00 (можливі вимкнення).

Орієнтовні години вимкнення електроенергії для споживачів IІІ черги.

Підчерга 3.1:

з 09:00 до 11:00;

з 17:00 до 19:00;

з 07:00 до 09:00, з 15:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 (можливі вимкнення).

Підчерга 3.2:

з 07:00 до 09:00;

з 15:00 до 17:00;

з 23:00 до 24:00;

з 09:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 (можливі вимкнення).

Підчерга 3.3:

з 11:00 до 13:00;

з 19:00 до 21:00;

з 13:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00 (можливі вимкнення).

Підчерга 3.4:

з 13:00 до 15:00;

з 21:00 до 23:00;

з 11:00 до 13:00 та з 19:00 до 21:00 (можливі вимкнення).

Також для зменшення навантаження на мережу в “пікові” години до вимкнення буде застосована IV черга. Вона поділена на дві підчерги.

Підчерга 4.1:

з 08:00 до 12:00;

з 07:00 до 08:00 (можливі вимкнення).

Підчерга 4.2:

з 16:00 до 20:00;

з 20:00 до 21:00 (можливі вимкнення).

Водночас дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком за цим посиланням, або у чатботі Viber за цим посиланням.

Полтавська область

Укренерго встановило Полтаваобленерго ліміт за потужністю у Полтавській області на 9 січня, на період з 7:00 до 23:59 – 512 МВт. Поки що графіків немає.

Волинська область

9 січня НЕК Укренерго не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 07:00.

З 07:00 споживачів просять орієнтуватись на час погодинного відключення згідно графіків.

Вінницька область

Вінницяобленерго публікує інформацію про відключення світла на 9 січня у місті Вінниця та області. Порівняно із попередніми днями, тривалість та кількість знеструмлень збільшується. Згідно до ГПВ, вони будуть відбуватися тричі на добу терміном від 2 до 4 годин.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 9 січня:

I черга: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

II черга: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

III черга: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Жовтим кольором на графіках позначені можливі відключення.