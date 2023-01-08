Можуть увійти системи ППО SAMP-T: Італія анонсувала підготовку нового пакету допомоги Україні

Січень, 08 в 19:01

Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією щодо ППО. Наразі обговорюється відправка систем протиповітряної оборони спільного виробництва.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera.

– Шостий пакет військової допомоги Україні ще на стадії обговорення. Ми обговорюємо з французами моменти вдосконалення допомоги з точки зору відправлення систем ППО, які ґрунтуються на спільних розробках між Римом і Парижем, – сказав міністр.

Крім того, Таяні зі жалем зазначив, що “навіть перемир’я Путін уклав у внутрішніх цілях та в односторонньому порядку”.

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– Ми маємо продовжувати працювати заради миру, але всі ці ознаки не дають нам бути оптимістами. Є деякі міжнародні гравці, такі як Китай, Туреччина та Сполучені Штати, які могли б змінити ситуацію на дипломатичному рівні, але реальних проявів відкритості з російської сторони поки що немає, – сказав він.

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Також глава МЗС Італії заявив про постійні контакти з Вашингтоном у питаннях допомоги Україні.

Нагадаємо, що у жовтні президент Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати Україні ППО SAMP-T.