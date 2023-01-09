Пока россияне остаются на украинской земле, никто не сделал достаточно — Кулеба

Январь, 09 в 15:33

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров предоставить Украине больше оружия.

– Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны быть честными друг перед другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле, – написал он.

Кулеба отметил, что вооружение нашей страны для победы является кратчайшим путем к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Ранее глава МИД Украины сообщил, что Украина сможет получить дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году.

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Источник: Дмитро Кулеба