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Факти / Світ

Поки росіяни залишаються на українській землі, ніхто не зробив достатньо – Кулеба

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати Україні більше зброї.

– Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі, – написав він.

Кулеба зазначив, що озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами.

Раніше глава МЗС повідомив, що Україна зможе отримати далекобійні ракети ATACMS у 2023 році.

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Джерело: Дмитро Кулеба

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