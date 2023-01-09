Поки росіяни залишаються на українській землі, ніхто не зробив достатньо – Кулеба

Січень, 09 в 15:33

Голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати Україні більше зброї.

– Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі, – написав він.

Кулеба зазначив, що озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами.

Раніше глава МЗС повідомив, що Україна зможе отримати далекобійні ракети ATACMS у 2023 році.

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Джерело: Дмитро Кулеба