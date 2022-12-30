Декабрь, 30 в 9:39

Обещание США передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot не просто очередное решение Белого дома, а психологический перелом. Что касается дальнобойных ракет ATACMS, то их Украина может получить в следующем году.

Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что с тех пор, как Украина начала говорить с американцами о Patriot, то в ответ слышали только “нет”.

Сейчас смотрят

— И то, что это произошло — это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Что касается передачи Украине других систем вооружения, например, танков или ракет ATACMS, то, по мнению Кулебы, всему свое время.

— Я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot. Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другом, — заметил глава МИД.

По его словам, получение Patriot – все-таки самый сложный уровень игры.

— Patriot – очень сложная и дорогостоящая технология, технология-символ. Я не говорю, что мы получим все оружие через неделю или месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot, — заявил Дмитрий Кулеба.

Что касается того, когда Украина сможет получить ракеты ATACMS, современные ударные дроны и танки, Дмитрий Кулеба заявил, что вполне возможно в следующем году.

– В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя, — подчеркнул министр.

21 декабря США официально объявили о дополнительном пакете военной помощи, который будет включать ЗРК Patriot.

Ранее военный эксперт Михаил Притула заявил, что у России нет такого оружия, которое могло бы уничтожить установки ЗРК Patriot, ведь их назначение сбивать, в частности, противорадиолокационные ракеты.