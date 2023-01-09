Январь, 09 в 13:12

Визы на въезд в Украину в 2022 году получили 10 россиян. Это в основном женщины, дети и пожилые люди.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона отметил, что получение визы не гарантирует въезд.

— Мы руководствуемся нормами законодательства, и виза не является такой догмой, что иностранец может пересечь границу Украины. Он должен соответствовать другим критериям въезда, — сказал он.

Демченко отметил, что украинский МИД сообщал о 10 гражданах России, которые получили визы в Украину.

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— Это преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Прежде всего их поездка касалась воссоединения с семьей или других гуманитарных причин, — уточнил представитель ГПСУ.

Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля 2022 года.