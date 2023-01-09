В ГПСУ сказали, сколько россиян получили визы для въезда в Украину
Визы на въезд в Украину в 2022 году получили 10 россиян. Это в основном женщины, дети и пожилые люди.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона отметил, что получение визы не гарантирует въезд.
— Мы руководствуемся нормами законодательства, и виза не является такой догмой, что иностранец может пересечь границу Украины. Он должен соответствовать другим критериям въезда, — сказал он.
Демченко отметил, что украинский МИД сообщал о 10 гражданах России, которые получили визы в Украину.
— Это преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Прежде всего их поездка касалась воссоединения с семьей или других гуманитарных причин, — уточнил представитель ГПСУ.
Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля 2022 года.