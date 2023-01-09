Січень, 09 в 13:12

Візи на в’їзд в Україну у 2022 році отримали 10 росіян. Це переважно жінки, діти та літні люди.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону зазначив, що отримання візи не гарантує в’їзд.

– Ми керуємося нормами законодавства і віза це не є такою догмою, що іноземець може перетнути кордон України. Він має відповідати іншим критеріям в’їзду, – сказав він.

Демченко зазначив, що українське МЗС повідомляло про 10 громадян Росії, які отримали візи в Україну.

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– Це переважно жінки, діти та люди похилого віку. Насамперед їхня поїздка стосувалася возз’єднання із сім’єю чи інших гуманітарних причин, – уточнив речник ДПСУ.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим із Росією 1 липня 2022 року.