Украина может получить от Швеции самоходные гаубицы САУ Archer – премьер-министр страны

Январь, 09 в 19:26

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Украина может получить САУ Archer.

Кроме того, Кристерссон уточнил, что в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, поскольку Archer не стоял на первом месте в списке необходимой для Украины техники. Однако во время конференции Народ и оборона в Селене Кристерссон отметил, что артиллерийская система все же может попасть в Украину.

— Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим, — сказал премьер.

По словам Кристерссона, Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.

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Напомним, что ранее правительство Швеции выделило Украине более $19 млн помощи, которые будут направлены на укрепление обороноспособности украинской армии.

Источник: Aftonbladet