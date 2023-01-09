Украина может получить от Швеции самоходные гаубицы САУ Archer – премьер-министр страны
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Украина может получить САУ Archer.
Кроме того, Кристерссон уточнил, что в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, поскольку Archer не стоял на первом месте в списке необходимой для Украины техники. Однако во время конференции Народ и оборона в Селене Кристерссон отметил, что артиллерийская система все же может попасть в Украину.
— Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим, — сказал премьер.
По словам Кристерссона, Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.
Напомним, что ранее правительство Швеции выделило Украине более $19 млн помощи, которые будут направлены на укрепление обороноспособности украинской армии.
Источник: Aftonbladet