Україна може отримати від Швеції самохідні гаубиці САУ Archer – прем’єр-міністр країни

Січень, 09 в 19:26

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що Україна може отримати САУ Archer.

Крім того, Крістерссон уточнив, що минулого року Україна не отримала артилерійські установки, оскільки Archer не стояв на першому місці в списку необхідної для України техніки. Проте під час конференції Народ і оборона в Селені Крістерссон зазначив, що артилерійська система все ж може потрапити в Україну.

– Я весь час говорив, що ми достатньо сильні, щоб мати змогу зробити внесок із такою передовою системою зброї. Ця робота триває, і я повернуся, щойно ми її закінчимо, – сказав прем’єр.

За словами Крістерссона, Archer залишається головним пріоритетом у допомозі Україні з боку Швеції.

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Нагадаємо, що раніше уряд Швеції виділив Україні понад $19 млн допомоги, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності українського війська.

Джерело: Aftonbladet