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Факты / Україна

В ISW рассказали, какие могут быть реальные выгоды для Пригожина в Бахмуте и Соледаре

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Пригожин
Фото: Getty Images

Глава группы наемников Вагнера Евгений Пригожин пытается использовать украинские природные ресурсы вокруг Бахмута в своей финансовой выгоде.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны ISW.

Так, источник в Белом доме считает, что Пригожин хочет добывать соль и гипс из шахт в районе Бахмута для получения собственной денежной выгоды. Для этого он пытается оправдать важность захвата шахт вокруг Бахмута и Соледара.

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7 января Пригожин заявил, что эти шахты имеют якобы уникальные и исторические защитные сооружения, которые действуют как сеть подземных городов.

Пригожин также заявил, что в шахтах на глубине от 80 до 100 метров может размещаться личный состав и военная техника, а еще так якобы хранится оружие времен Первой мировой войны.

Американские эксперты считают, что именно получение финансовой выгоды от украинских шахт и есть реальная причина медленного продвижения наемников Вагнера вокруг Бахмута, а также многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией.

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Бывший российский офицер и блогер раскритиковал Пригожина и российских военных командиров, заявив, что все они знали о существовании этих шахт при разработке плана наступления, и отверг утверждение о наличии в этом районе оружия времен Первой мировой.

Даже если российские войска и наемники Вагнера захватят Соледар, Пригожин и российские командиры проиграют стратегически из-за того, что бросят свои лучшие силы в бой на истощение.

Эксперты ISW ранее сообщали, что чеченский лидер Рамзан Кадыров пытается найти возможности для бизнеса в оккупированном Мариуполе.

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Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин пытается переложить на Минобороны РФ ответственность за провалы в Бахмуте.

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