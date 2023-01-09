В ISW розповіли, які можуть бути реальні вигоди для Пригожина у Бахмуті та Соледарі
Керівник групи найманців Вагнера Євген Пригожин намагається використати українські природні ресурси навколо Бахмута для своєї фінансової вигоди.
Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.
Так, джерело у Білому домі вважає, що Пригожин хоче видобувати сіль та гіпс із шахт у районі Бахмута для отримання власної грошової вигоди. Для цього він намагається виправдати важливість захоплення шахт довкола Бахмута та Соледара.
7 січня Пригожин заявив, що ці шахти мають нібито унікальні та історичні захисні споруди, які діють як мережа підземних міст.
Пригожин також заявив, що в шахтах на глибині від 80 до 100 метрів можна розмістити особовий склад та військову техніку, а ще там нібито зберігається зброя часів Першої світової війни.
Американські експерти вважають, що саме отримання фінансової вигоди від українських шахт є реальною причиною повільного просування найманців Вагнера навколо Бахмута. І це також є причиною багатомісячного і дорогого намагання встановити контроль над територією.
Колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина та російських військових командирів, заявивши, що всі вони знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі зброї часів Першої світової.
Навіть якщо російські війська та найманці Вагнера захоплять Соледар, Пригожин та російські командири програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження.
Експерти ISW раніше повідомляли, що чеченський лідер Рамзан Кадиров намагається знайти можливості для бізнесу в окупованому Маріуполі.
Раніше повідомлялося, що Євген Пригожин намагається перекласти на Міноборони РФ відповідальність за провали у Бахмуті.