Січень, 09 в 6:42

Керівник групи найманців Вагнера Євген Пригожин намагається використати українські природні ресурси навколо Бахмута для своєї фінансової вигоди.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Так, джерело у Білому домі вважає, що Пригожин хоче видобувати сіль та гіпс із шахт у районі Бахмута для отримання власної грошової вигоди. Для цього він намагається виправдати важливість захоплення шахт довкола Бахмута та Соледара.

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7 січня Пригожин заявив, що ці шахти мають нібито унікальні та історичні захисні споруди, які діють як мережа підземних міст.

Пригожин також заявив, що в шахтах на глибині від 80 до 100 метрів можна розмістити особовий склад та військову техніку, а ще там нібито зберігається зброя часів Першої світової війни.

Американські експерти вважають, що саме отримання фінансової вигоди від українських шахт є реальною причиною повільного просування найманців Вагнера навколо Бахмута. І це також є причиною багатомісячного і дорогого намагання встановити контроль над територією.

Колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина та російських військових командирів, заявивши, що всі вони знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі зброї часів Першої світової.

Навіть якщо російські війська та найманці Вагнера захоплять Соледар, Пригожин та російські командири програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження.

Експерти ISW раніше повідомляли, що чеченський лідер Рамзан Кадиров намагається знайти можливості для бізнесу в окупованому Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Євген Пригожин намагається перекласти на Міноборони РФ відповідальність за провали у Бахмуті.