Пригожин хочет переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на Минобороны РФ — ISW

Январь, 04 в 7:20

Руководитель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин пытается переложить на Минобороны РФ ответственность за провалы в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса ЧВК Вагнер в Бахмуте, чем подтвердил предварительные оценки ISW о том, что российские силы в Бахмуте достигли кульминации.

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По данным аналитиков, в интервью одному из российских пропагандистских медиа 31 декабря Пригожин заявил, что “вагнеровцы” не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте.

Он рассказал, что наступательные операции очень изнурительны, поскольку каждый дом в городе является “крепостью”. А у украинцев в Бахмуте оборонные линии стоят через каждые 10 метров, поэтому российские войска должны зачищать здание за зданием.

— Это значительный поворот для Пригожина и первый раз, когда он признал, что ЧВК Вагнер в Бахмуте фактически не преуспела. В октябре Пригожин заявлял, что действующие в районе Бахмута “вагнеровцы” продвигаются за день на 100-200 метров. ЧВК Вагнер проводила информационные операции, утверждая, что она добилась успехов в Бахмуте без помощи других российских сил, — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что Пригожин, вероятно, создает информационные условия для того, чтобы переложить ответственность за неудачи “вагнеровцев” в Бахмуте на Министерство обороны России или российскую оборонную промышленность.

– Наемники из Вагнера заявили Пригожину, что не смогли прорвать украинские позиции в Бахмуте из-за недостаточного количества бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. Это заявление имеет целью снять личную ответственность с ЧВК Вагнер и Пригожина, приписывая их неспособность захватить Бахмут более широким проблемам распределения российских ресурсов, — отмечают в институте.