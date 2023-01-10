Январь, 10 в 11:48

Несмотря на усиление давления на Бахмут Донецкой области, Россия вряд ли сможет окружить его в ближайшее время.

Такой прогноз был озвучен в разведке Министерства обороны Великобритании 10 января.

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В оборонном ведомстве уверены: РФ не удастся воплотить свои планы в жизнь, потому что украинские войска сохраняют стабильную глубинную оборону и контролируют пути снабжения.

В то же время британские разведчики предполагают, что в течение последних четырех дней российским войскам, в частности ЧВК Вагнера, удалось тактически продвинуться к Соледару и предположительно взять под контроль большую часть населенного пункта.

По убеждению представителей британского оборонного ведомства, захват Соледара, что находится всего в 10 км севернее Бахмута, очевидно, остается главной ближайшей оперативной целью России.

– Соледарская ось для РФ, предположительно, является попыткой охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи, – отмечают в разведке Министерства обороны Великобритании.

В настоящее время часть боевых действий сосредоточена на входах в 200-километровые тоннели соляных шахт, что пролегают под территорией района.

Поэтому, предполагают британские разведчики, обе стороны беспокоит тот факт, что тоннели соляных шахт могут быть использованы для проникновения в тыл.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

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