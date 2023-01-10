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Факти / Україна

Чи зможе РФ оточити Бахмут: прогноз британської розвідки

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Генштаб ЗСУ

Попри посилення тиску на Бахмут Донецької області, Росія навряд чи зможе його оточити найближчим часом.

Такий прогноз озвучили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 10 січня.

Карта бойових дій довкола Донецька 9 січня 2023

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В оборонному відомстві певні: РФ не вдасться втілити свої плани в життя, тому що українські війська зберігають стабільну глибинну оборону та контролюють шляхи постачання.

Водночас британські розвідники припускають, що впродовж останніх чотирьох днів російським військам, зокрема ПВК Вагнера, вдалось тактично просунутися до Соледара та, імовірно, взяти під контроль більшу частину населеного пункту.

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На переконання представників британського оборонного відомства, захоплення Соледара, що всього за 10 км на північ від Бахмута, очевидно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії.

– Соледарська вісь для РФ, імовірно, є спробою охопити Бахмут із півночі та порушити українські лінії зв’язку, – зазначають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Бахмут - Соледар

Нині частина бойових дій зосереджена на входах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району.

Через це, припускають британські розвідники, обидві сторони турбує той факт, що тунелі соляних шахт можуть бути використані для проникнення в тил.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
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