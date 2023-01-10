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Факты / Україна

Пригожин отчитывается об успехах в Соледаре, чтобы укрепить авторитет ЧВК Вагнера – ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Пригожин
Фото: Getty Images

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин отчетами об “успехах” своей ЧВК в Соледаре Донецкой области стремится укрепить репутацию группы как эффективной боевой силы.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили последние заявления Пригожина о том, что “исключительно” подразделения Вагнера занимают позиции в Соледаре и ведут “ожесточенные бои за здание горадминистрации”.

Эксперты обратили внимание, что за последние несколько дней силы группы Вагнера распространяют сообщения о захвате территории в пределах Соледара.

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В сети даже появились записи, где вагнеровцы якобы ведут ожесточенные стрелковые бои у здания администрации в центре города.

После этого в российских источниках заговорили о “достижениях” ЧВК как о свидетельстве того, что силы группы Вагнера могут вскоре окружить Бахмут.

Карта бойових дій довкола Донецька 9 січня 2023

Заметим, что именно на Соледаре российские оккупанты сейчас больше всего сконцентрировали свои усилия.

Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, результатом этой тяжелой и продолжительной битвы все равно станет освобождение всего украинского Донбасса.

Вся земля под Соледаром, отмечает глава государства, ныне – в труппах оккупантов и шрамах от ударов.

Там почти не осталось целых стен, однако благодаря стойкости воинов ВСУ Украина смогла выиграть дополнительное время и силы.

Аналитики ISW считают, что руководителю частной военной компании Вагнера Евгению Пригожину нужен Соледар именно из-за месторождений, на которых РФ сможет заработать деньги для финансирования полномасштабной войны против Украины.

В Институте изучения войны видят признаки того, что одержимостью Кремля и Пригожина захватить Бахмут управляют денежные мотивы.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
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