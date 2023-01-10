Январь, 10 в 8:16

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин отчетами об “успехах” своей ЧВК в Соледаре Донецкой области стремится укрепить репутацию группы как эффективной боевой силы.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили последние заявления Пригожина о том, что “исключительно” подразделения Вагнера занимают позиции в Соледаре и ведут “ожесточенные бои за здание горадминистрации”.

Эксперты обратили внимание, что за последние несколько дней силы группы Вагнера распространяют сообщения о захвате территории в пределах Соледара.

Сейчас смотрят

В сети даже появились записи, где вагнеровцы якобы ведут ожесточенные стрелковые бои у здания администрации в центре города.

После этого в российских источниках заговорили о “достижениях” ЧВК как о свидетельстве того, что силы группы Вагнера могут вскоре окружить Бахмут.

Заметим, что именно на Соледаре российские оккупанты сейчас больше всего сконцентрировали свои усилия.

Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, результатом этой тяжелой и продолжительной битвы все равно станет освобождение всего украинского Донбасса.

Вся земля под Соледаром, отмечает глава государства, ныне – в труппах оккупантов и шрамах от ударов.

Там почти не осталось целых стен, однако благодаря стойкости воинов ВСУ Украина смогла выиграть дополнительное время и силы.

Аналитики ISW считают, что руководителю частной военной компании Вагнера Евгению Пригожину нужен Соледар именно из-за месторождений, на которых РФ сможет заработать деньги для финансирования полномасштабной войны против Украины.

В Институте изучения войны видят признаки того, что одержимостью Кремля и Пригожина захватить Бахмут управляют денежные мотивы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.