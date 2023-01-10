Информации нет: Ким о подготовке РФ очередной ракетной атаки

Январь, 10 в 10:29

Пока нет информации о подготовке РФ очередного массированного ракетного удара по Украине.

Об этом заявил в эфире телемарафона председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, комментируя прогнозы о возможных обстрелах на этой неделе.

По его словам, россияне поднимали в воздух несколько бомбардировщиков, но этого недостаточно для масштабной атаки.

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— На сегодняшний день информации о том, что подготовлен ракетный удар, у меня нет, и о том, что есть взлет, тоже нет. Но я думаю, что они будут это делать. Потому что это нелогично восемь раз ударить, или сколько там, а на девятый перестать. Хотя я на это надеюсь, — подчеркнул Ким.

Он также объяснил, откуда узнает о взлете вражеских самолетов и пусках ракет:

— Это смесь логики, интуиции и источников информации… Есть разные источники, которые свидетельствуют о повышенной вероятности. И когда это все начинает работать вместе, вероятность, что будет ракетный удар, очень велика.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Віталій Кім, Depositphotos