Январь, 09 в 17:58

Даже недавно изготовленные российские ракеты имеют недостатки. Некоторые из них после запуска не долетают до границы с Украиной и падают на территории РФ.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он уточнил, что украинские военные во время массированных атак РФ в основном сбивают крылатые ракеты Калибр, Х-101 и Х-555.

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По словам Игната, Россия все еще производит Калибры и Х-101. Так, среди сбитых российских ракет есть изготовленные осенью и летом 2022 года, о чем свидетельствует их маркировка и дата производства. Кроме того, у агрессора много ракет советского производства, например Х-22.

– Знаем также, что не все ракеты, которые оккупанты выпускают по Украине, долетают даже до наших границ. Некоторые падают прямо в Каспийское море, а некоторые – россиянам на головы. Даже эти новые ракеты, изготовленные недавно, имеют определенные изъяны. Надеемся, что таких ракет у них будет все больше, и они будут падать на их территории, — отметил Игнат.

Он добавил, что российские войска продолжают запускать ракеты по территории Украины с северной части Каспийского моря или с направления Волгодонска. Оккупанты пытаются избежать внештатных ситуаций, когда ракеты падают на гражданские объекты в РФ после запуска.

Игнат заверил, что Воздушные силы ВСУ готовы к отражению новых ударов российских крылатых ракет и атак дронов-камикадзе.

В начале января в украинской разведке сообщали, что у России есть дефицит баллистических ракет Искандер. Кроме того, у РФ заканчиваются Калибры, уменьшаются запасы Х-101 и Х-555, поэтому она способна максимум еще на две-три массированных атаки по территории Украины.

По данным разведки, Россия уже использовала против нашего государства около 660 иранских дронов-камикадзе (из 1 750, предусмотренных контрактом).