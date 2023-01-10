Інформації немає: Кім про підготовку РФ чергової ракетної атаки

Січень, 10 в 10:29

Наразі немає інформації про підготовку РФ чергового масованого ракетного удару по Україні.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи прогнози про можливі обстріли цього тижня.

За його словами, росіяни підіймали у повітря кілька бомбардувальників, але цього недостатньо для масштабної атаки.

Зараз дивляться

– На сьогодні інформації про те, що підготовлений ракетний удар, в мене немає, і про те, що є зліт, теж немає. Але я гадаю, що вони будуть це робити. Тому що це нелогічно вісім раз вдарити, чи скільки там, а на дев’ятий перестати. Хоча я на це сподіваюся, – наголосив Кім.

Він також пояснив, звідки дізнається про зліт ворожих літаків та пуски ракет:

– Це суміш логіки, інтуїції та джерел інформації…Є різні джерела, які свідчать про підвищену ймовірність. І коли це все починає працювати разом, ймовірність, що буде ракетний удар, дуже велика.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Віталій Кім, Depositphotos