Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Канада купит для Украины еще одну систему ПВО NASAMS

Валентина Чорна, редактор ленты
NASAMS

Канада купит для Украины еще одну систему противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Когда именно состоится покупка и когда систему NASAMS смогут доставить в Украину, Трюдо не уточнил.

Сейчас смотрят

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады за помощь в защите неба.

— Уважаемый Джастин Трюдо, твое подлинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, приобретенные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан, — написал глава государства.

Напомним, что первые две батареи NASAMS Украина получила в начале ноября. Позже США объявили о намерениях передать еще шесть единиц в рамках Инициативы содействия безопасности.

30 ноября Пентагон заключил контракт более чем на $1,2 млрд с компанией Raytheon, которая должна изготовить шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Контракт должен быть выполнен до 28 ноября 2025 года.

Читайте
Едва успевали перезаряжать NASAMS: Юрий Игнат рассказал, как ВСУ отбили массированную ракетную атаку ночью

Фото: Kongsberg

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка