Канада купит для Украины еще одну систему ПВО NASAMS

Январь, 10 в 22:47

Канада купит для Украины еще одну систему противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Когда именно состоится покупка и когда систему NASAMS смогут доставить в Украину, Трюдо не уточнил.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады за помощь в защите неба.

— Уважаемый Джастин Трюдо, твое подлинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, приобретенные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан, — написал глава государства.

Шановний @JustinTrudeau, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2023

Напомним, что первые две батареи NASAMS Украина получила в начале ноября. Позже США объявили о намерениях передать еще шесть единиц в рамках Инициативы содействия безопасности.

30 ноября Пентагон заключил контракт более чем на $1,2 млрд с компанией Raytheon, которая должна изготовить шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Контракт должен быть выполнен до 28 ноября 2025 года.

Фото: Kongsberg