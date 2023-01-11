Канада купить для України ще одну систему ППО NASAMS

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Канада купить для України ще одну систему протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Коли саме відбудеться купівля та коли систему NASAMS зможуть доставити в Україну, Трюдо не уточнив.

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Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади за допомогу у захисті неба.

– Шановний Джастіне Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян, – написав глава держави.

Шановний @JustinTrudeau, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2023

Нагадаємо, що перші дві батареї NASAMS Україна отримала на початку листопада. Згодом США оголосили про наміри передати ще шість одиниць у межах Ініціативи сприяння безпеці.

30 листопада Пентагон уклав контракт на понад $1,2 млрд із компанією Raytheon, яка має виготовити шість зенітних ракетних комплексів NASAMS для України. Контракт має бути виконаний до 28 листопада 2025 року.

Фото: Kongsberg