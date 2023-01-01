Январь, 01 в 11:50

Вооруженные силы Украины на 100% сработали, когда отбили очередную массированную ракетную атаку перед и после Нового года ночью.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Он поблагодарил всех воинов, которые ночью защищали украинское небо.

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Что касается цифр, то вечером 31 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских беспилотников. А в ночное время до 04:00 сбили еще 32 дрона-камикадзе Shahed-131/136, которые враг называет Геранями.

– Все 45 дронов, которые направили на Украину, на украинцев, уничтожили. Это очень серьезный результат, – сказал Юрий Игнат.

По его словам, наши воины едва успевали перезаряжать артиллерию NASAMS и сбивать вражеские ракеты. Игнат подчеркнул, что ракет у нас хватает, а вот самих комплексов мало.

Спикер отметил, что такой результат боевой работы ВСУ показывает западным партнерам, насколько наши воины ловки.

– Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Хочется отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Это еще один сигнал нашим партнерам – насколько умело и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые лишь несколько недель назад проходили обучение, — заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее глава полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фото обломков вражеского дрона Герань, сбитого ночью 31 декабря. Беспилотник упал на спортивную площадку, где играют дети.