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Факты / Україна

Миссия МАГАТЭ прибудет на украинские АЭС в ближайшее время – глава ГИЯРУ

Валентина Чорна, редактор ленты
магате
Фото: Depositphotos

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на украинские атомные станции в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) Олег Кориков.

— МАГАТЭ согласилось на организацию миссии на всех других наших АЭС по приглашению Украины. Главная цель — мониторинг ядерной безопасности в военных условиях. МАГАТЭ в режиме реального времени будут свидетелями того, что происходит, когда все энергоблоки отключаются аварийной защитой, как это произошло 23 ноября в результате обстрелов России, — сказал он во время брифинга во вторник.

По его словам, МАГАТЭ продолжает переговоры с Россией по созданию зоны безопасности вокруг захваченной Запорожской АЭС.

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— Зона безопасности должна создаваться на условиях полной демилитаризации, деоккупации ЗАЭС, включая город Энергодар, и возвращения ее под контроль украинской власти. Мы передали свои предложения Гросси, и он в переговорах выходит из украинской позиции, – рассказал Кориков.

В то же время он отметил, что в результате оккупации ЗАЭС россиянами “произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС”, а пребывание российских военных не имеет ничего общего с этими понятиями.

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