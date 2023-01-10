Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Місія МАГАТЕ прибуде на українські АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
магате
Фото: Depositphotos

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибуде на українські атомні станції найближчим часом.

Про це повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Олег Коріков.

– МАГАТЕ погодилося на організацію місії на всіх інших наших АЕС на запрошення України. Головна мета – моніторинг ядерної безпеки у військових умовах. МАГАТЕ в режимі реального часу будуть свідками того, що відбувається, коли всі енергоблоки відключаються аварійним захистом, як це сталося 23 листопада внаслідок обстрілів Росії, – сказав він під час брифінгу у вівторок.

За його словами, МАГАТЕ продовжує переговори з Росією щодо створення зони безпеки навколо захопленої Запорізької АЕС.

Зараз дивляться

– Зона безпеки має створюватися на умовах повної демілітаризації, деокупації ЗАЕС, включаючи місто Енергодар, та повернення її під контроль української влади. Ми передали свої пропозиції Гроссі, і він у переговорах виходить з української позиції, – розповів Коріков.

Водночас він зазначив, що внаслідок окупації ЗАЕС росіянами “відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС”, а перебування російських військових не має нічого спільного із цими поняттями.

Читайте
МАГАТЕ хоче домовитися щодо безпеки Запорізької АЕС до кінця року – Гроссі

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка