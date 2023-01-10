Місія МАГАТЕ прибуде на українські АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

Січень, 10 в 17:02

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибуде на українські атомні станції найближчим часом.

Про це повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Олег Коріков.

– МАГАТЕ погодилося на організацію місії на всіх інших наших АЕС на запрошення України. Головна мета – моніторинг ядерної безпеки у військових умовах. МАГАТЕ в режимі реального часу будуть свідками того, що відбувається, коли всі енергоблоки відключаються аварійним захистом, як це сталося 23 листопада внаслідок обстрілів Росії, – сказав він під час брифінгу у вівторок.

За його словами, МАГАТЕ продовжує переговори з Росією щодо створення зони безпеки навколо захопленої Запорізької АЕС.

Зараз дивляться

– Зона безпеки має створюватися на умовах повної демілітаризації, деокупації ЗАЕС, включаючи місто Енергодар, та повернення її під контроль української влади. Ми передали свої пропозиції Гроссі, і він у переговорах виходить з української позиції, – розповів Коріков.

Водночас він зазначив, що внаслідок окупації ЗАЕС росіянами “відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС”, а перебування російських військових не має нічого спільного із цими поняттями.