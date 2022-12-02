Декабрь, 02 в 14:31

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывают найти решение по безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС) до конца этого года.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию La Repubblica.

Он заверил, что в обсуждении ситуации вокруг ЗАЭС был достигнут “важный прогресс”.

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– Обе стороны пришли к согласию относительно некоторых фундаментальных принципов. Первый – это защита. Это означает согласиться, что вы не стреляете ни со станции, ни в станцию. А второй – это признание того, что МАГАТЭ предоставляет единственно возможный путь, — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что Украина настаивает на выводе российского вооружения и военных с территории АЭС. По словам Гросси, этот вопрос мог бы стать частью договоренности.

– Отвод вооружений со станции – это то, чего требуют украинцы, и их точка зрения понятна. И это в любом случае могло бы быть частью общей договоренности, – рассказал он.

Гендиректор МАГАТЭ утверждает, что страна-агрессор РФ якобы “не против договора и принципа защиты станции”.

Гросси также сообщил, что задача МАГАТЭ в ситуации с Запорожской АЭС – избежать ядерной аварии.

Отвечая на вопрос, сколько еще времени нужно на урегулирование вопроса, Гросси заявил, что хотел бы это сделать до конца текущего года.

– Мое обязательство – найти решение как можно скорее. Надеюсь, до конца года, – подчеркнул он.

Гросси не исключил новой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным по ситуации на ЗАЭС.

Как известно, Запорожская АЭС находится под оккупацией войск РФ с начала этого года. Оккупанты периодически обстреливают станцию, в результате чего она неоднократно теряла питание от энергосистемы Украины.

24 ноября на Запорожской атомной электростанции в очередной раз удалось возобновить внешнее электроснабжение после обстрелов.

В конце ноября стало известно, что российские захватчики запретили вход на территорию станции работникам, отказавшимся подписывать контракты с Росатомом.

Источник: La Repubblica