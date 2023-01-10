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Факты / Україна

Под Соледаром самая сложная ситуация на Восточном фронте — ВСУ

Евгения Грейс, редактор ленты
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Фото: Генштаб ВСУ

Россияне начали бросать наиболее боеспособные подразделения из наемников группы Вагнера в Донецкой области.

За сутки они ударили на Бахмутском направлении 86 раз из разных типов артиллерии. Соледар — одна из самых горячих точек.

— Там очень сложная сейчас ситуация. Самая сложная на Восточном фронте, — сказал Череватый.

Уже полгода оккупанты пытаются захватить Соледар и Бахмут. Они хотят показать какие-то победы.

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Как отметил главнокомандующий, сейчас защитники Соледара делают все, чтобы истощить врага.

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