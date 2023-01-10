Січень, 10 в 17:17

Росіяни почали кидати найбільш боєздатні підрозділи з найманців групи Вагнера на Донеччині.

За добу вони вдарили на Бахмутському напрямку 86 разів із різних типів артилерії. Соледар – одна з найгарячіших точок.

– Там дуже складна зараз ситуація. Найскладніша на Східному фронті, – сказав Череватий.

Вже пів року окупанти намагаються захопити Соледар та Бахмут. Вони хочуть показати якісь перемоги.

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Як зазначив головнокомандувач, зараз оборонці Соледару роблять усе, щоб виснажити ворога.