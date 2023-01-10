Поставка Украине системы ПВО задерживается из-за технических проблем — МИД Италии

Январь, 10 в 15:09

Италия намерена поставить Украине систему противоракетной обороны, чтобы помочь защититься от российских атак, но сначала должна решить технические проблемы.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет Reuters.

С соответствующим заявлением министр выступил после того, как итальянская газета La Repubblica заявила, что решение о поставках нового оружия в Украину было отложено до следующего месяца из-за политической напряженности, высокой стоимости и нехватки оборудования.

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— Тормозов нет… но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить инструменты работать, военное командование работает над этим, — говорится в сообщении.

Еще осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился в Италию и Францию с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T.

8 января 2023 года министр иностранных дел Италии заявил, что страна готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией по отправке системы ПВО совместного производства.