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Поставка Украине системы ПВО задерживается из-за технических проблем — МИД Италии

Бедрак Виктория, редактор ленты
Глава МЗС Італії

Италия намерена поставить Украине систему противоракетной обороны, чтобы помочь защититься от российских атак, но сначала должна решить технические проблемы.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет Reuters.

С соответствующим заявлением министр выступил после того, как итальянская газета La Repubblica заявила, что решение о поставках нового оружия в Украину было отложено до следующего месяца из-за политической напряженности, высокой стоимости и нехватки оборудования.

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— Тормозов нет… но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить инструменты работать, военное командование работает над этим, — говорится в сообщении.

Еще осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился в Италию и Францию с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T.

8 января 2023 года министр иностранных дел Италии заявил, что страна готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией по отправке системы ПВО совместного производства.

Источник: Reuters
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