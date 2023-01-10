Постачання Україні системи ППО затримується через технічні проблеми – МЗС Італії

Січень, 10 в 15:09

Італія має намір поставити Україні систему протиракетної оборони, щоб допомогти захиститись від російських атак, але спершу має вирішити технічні проблеми.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише Reuters.

З відповідною заявою міністр виступив після того, як італійська газета La Repubblica заявила, що рішення щодо постачання нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, високу вартість і нестачу обладнання.

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– Гальм немає… але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим, – йдеться в повідомленні.

Ще восени 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати Україні ППО SAMP-T.

8 січня 2023 року міністр закордонних справ Італії заявив, що країна готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією щодо відправки системи ППО спільного виробництва.