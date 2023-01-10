Постачання Україні системи ППО затримується через технічні проблеми – МЗС Італії
Італія має намір поставити Україні систему протиракетної оборони, щоб допомогти захиститись від російських атак, але спершу має вирішити технічні проблеми.
Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише Reuters.
З відповідною заявою міністр виступив після того, як італійська газета La Repubblica заявила, що рішення щодо постачання нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, високу вартість і нестачу обладнання.
– Гальм немає… але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим, – йдеться в повідомленні.
Ще восени 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати Україні ППО SAMP-T.
8 січня 2023 року міністр закордонних справ Італії заявив, що країна готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією щодо відправки системи ППО спільного виробництва.