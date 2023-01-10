Россия может готовить провокацию с обстрелом больницы в Луганской области — ЦНС
Во временно оккупированной Луганской области Россия может готовить провокацию с жертвами среди гражданских, чтобы после обвинить в этом украинских военных.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС добавили, что оккупационная администрация в Луганской области испытывает серьезные проблемы с настроениями среди местного населения.
— Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одна из причин — переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги, — отметили там.
По данным подполья, для дискредитации ВСУ РФ может обстрелять одну из больниц области, где еще есть мирные жители. Россияне планируют ударить именно по отделению с гражданскими.
В ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий быть максимально внимательными у объектов гражданской инфраструктуры.