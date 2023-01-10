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Факты / Україна

Россия может готовить провокацию с обстрелом больницы в Луганской области — ЦНС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия может готовить провокацию с обстрелом больницы в Луганской области — ЦНС
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированной Луганской области Россия может готовить провокацию с жертвами среди гражданских, чтобы после обвинить в этом украинских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС добавили, что оккупационная администрация в Луганской области испытывает серьезные проблемы с настроениями среди местного населения.

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— Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одна из причин — переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги, — отметили там.

По данным подполья, для дискредитации ВСУ РФ может обстрелять одну из больниц области, где еще есть мирные жители. Россияне планируют ударить именно по отделению с гражданскими.

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В ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий быть максимально внимательными у объектов гражданской инфраструктуры.

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