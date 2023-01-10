Росія може готувати провокацію із обстрілом лікарні на Луганщині – ЦНС

Січень, 10 в 19:39

У тимчасово окупованій Луганській області Росія може готувати провокацію з жертвами серед цивільних, аби після цього звинуватити у всьому українських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС додали, що окупаційна адміністрація в Луганській області має серйозні проблеми з настроями місцевого населення.

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– Ключовою є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією з причин є перехід цивільних медичних установ до обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють із лікарень або відмовляються надавати послуги, – зазначили там.

За даними підпілля, для дискредитації ЗСУ РФ може обстріляти одну із лікарень області, де ще є громадянське населення. Росіяни планують ударити саме у відділення із цивільними.

У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій бути максимально уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури.