Январь, 10 в 18:53

Авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10 января.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, двух позиций ракетных войск и артиллерии и пяти районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.

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Российские оккупанты для поддержания наступления и восполнения потерь в живой силе продолжают осуществлять меры по мобилизации.

Оккупанты не прекращают наносить ракетные и авиационные удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и домам гражданского населения на территории Украины.

В течение суток противник нанес два ракетных удара и осуществил семь обстрелов с РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

В Генштабе отмечают, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Отмечается, что противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, больницы в Бердянске Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя.