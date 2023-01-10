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Россия на 75% снизила активность артиллерийских обстрелов — CNN

Бедрак Виктория, редактор ленты
Требует проверки
армія РФ
Фото: Depositphotos

Российские войска значительно снизили активность артиллерийских обстрелов, на некоторых направлениях почти на 75%.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

— Чиновники пока не имеют четкого или однозначного объяснения. Возможно, Россия ограничивает использование артиллерийских снарядов из-за низких запасов или это может быть частью переоценки тактики перед лицом успешных украинских наступательных действий, — говорится в сообщении.

В то же время, как считают представители украинской и американской сторон, поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством, что позиция России на поле боя становится все слабее почти через год после ее вторжения.

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В CNN подчеркивают, что ситуация происходит на фоне получения Украиной усиленной военной помощи от западных партнеров.

Источник: CNN
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