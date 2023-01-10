Росія на 75% зменшила активність артилерійських обстрілів – CNN

Січень, 10 в 15:57

Російські війська значно зменшили активність артилерійських обстрілів, на деяких напрямках майже на 75%.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських та українських чиновників.

– Посадовці поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення. Можливо, Росія обмежує використання артилерійських снарядів через низькі запаси, або це може бути частиною переоцінки тактики перед обличчям успішних українських наступальних дій, – йдеться в повідомленні.

Водночас, як вважають представники української та американської сторін, вражаюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення.

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У CNN підкреслюють, що ситуація відбувається на фоні отримання Україною посиленої військової допомоги від західних партнерів.