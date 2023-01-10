Январь, 10 в 21:50

Швеция передаст Украине современные самоходные артиллерийские установки Archer, о которых шведское правительство говорило с конца лета.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильсторм, которого цитирует шведское издание Expressen.

По его словам, Европа должна сделать шаг навстречу и предоставить Украине еще более тяжелое и современное вооружение.

Сейчас смотрят

— Только побеждая на поле боя, Украина может выиграть эту войну. Ее больше нигде нельзя выиграть, — говорит он.

По мнению Бильсторма, пока ЕС и Европа не отвечают военной поддержке США так, как это нужно. Но недавние поставки бронетехники из Франции и Германии могут свидетельствовать о растущем осознании двумя важными государствами ЕС необходимости делать больше, считает он.

— Мы будем иметь тесный и хороший диалог как с Берлином, так и с Парижем, чтобы обеспечить сохранение этой (военной, — Ред.) поддержки, — сказал он.

Министр подтвердил, что Швеция также предоставит более современное вооружение. По его словам, за следующим большим пакетом помощи последует еще один, и на этот раз он будет включать артиллерийскую систему Archer, по которой запрос Украины был четким.

— Вопрос не в том, пришлем ли мы ее (установку Archer, — Ред.), а в том, когда мы ее пришлем, — сказал Бильсторм.

Правительство Швеции говорит, что интенсивно работает над тем, чтобы обеспечить поставку в ближайшее время.

Министр добавил, что сейчас ведется диалог еще с несколькими странами, которые производят компоненты для этой системы вооружения, и которым, соответственно, нужно дать зеленый свет.

По данным Expressen, в правительстве Швеции надеются, что поддержка доставки будет обеспечена в течение шести-восьми недель.

Кроме того, Тобиаса Бильсторма спросили, не считает ли он, что передача указанных САУ увеличит эскалацию в войне со стороны РФ.

— Как война может обостриться еще больше, чем она уже обострилась? Я скорее считаю, что все как раз наоборот. Мы слишком долго сдерживали себя в этом вопросе. Мы не поняли, что если Украина не получит военную технику, необходимую для победы на поле боя, эта война затянется, что будет только на руку Владимиру Путину, — считает он.

Министр также добавил, что стремится противодействовать любым тенденциям к усталости от войны в ЕС и в результате чего Украина будет вынуждена к переговорам с Россией против своей воли.

— Украина должна решить, когда наступит время сесть за стол переговоров. Никто другой не может этого сделать. И никто другой также не может диктовать условия, — говорит он.

Разговоры о возможной передаче от Швеции САУ Archer идут с конца августа 2022 года.

Накануне позиция Стокгольма стала более четкой, когда премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Украина может получить САУ Archer.