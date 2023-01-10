Січень, 10 в 21:50

Швеція передасть Україні сучасні самохідні артилерійські установки Archer, про які шведський уряд казав з кінця літа.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більсторм, якого цитує шведське видання Expressen.

За його словами, Європа має зробити крок назустріч і надати Україні ще більш важке і сучасне озброєння.

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– Тільки перемагаючи на полі бою, Україна може виграти цю війну. Її більше ніде не можна виграти, – каже він.

На думку Більсторма, поки що ЄС та Європа не відповідають військовій підтримці США так, як це потрібно. Але нещодавні поставки бронетехніки з Франції та Німеччини можуть свідчити про зростаюче усвідомлення двома важливими державами ЄС необхідності робити більше, вважає він.

– Ми будемо мати тісний і добрий діалог як з Берліном, так і з Парижем, щоб забезпечити збереження цієї (військової, – Ред.) підтримки, – сказав він.

Міністр підтвердив, що Швеція також надасть більш сучасне озброєння. За його словами, за наступним великим пакетом допомоги послідує ще один, і цього разу він включатиме артилерійську систему Archer, щодо якої запит України був чітким.

– Питання не в тому, чи надішлемо ми її (установку Archer, – Ред.), а в тому, коли ми її надішлемо, – сказав Більсторм.

Уряд Швеції каже, що інтенсивно працює над тим, щоб забезпечити поставку найближчим часом.

Міністр додав, що наразі ведеться діалог ще з кількома країнами, які виробляють компоненти для цієї системи озброєння, і яким, відповідно, потрібно дати зелене світло.

За даними Expressen, в уряді Швеції сподіваються, що підтримка доставки буде забезпечена протягом шести-восьми тижнів.

Крім того, Тобіаса Більсторма запитали, чи не вважає він, що передача зазначених САУ збільшить ескалацію у війні з боку РФ.

– Як війна може загостритися ще більше, ніж вона вже загострилася? Я скоріше вважаю, що все якраз навпаки. Ми занадто довго стримували себе в цьому питанні. Ми не зрозуміли, що якщо Україна не отримає військову техніку, необхідну для перемоги на полі бою, ця війна затягнеться, що буде тільки на руку Володимиру Путіну, – вважає він.

Міністр також додав, що прагне протидіяти будь-яким тенденціям до втоми від війни в ЄС і в результаті чого Україна буде змушена до переговорів з Росією проти своєї волі.

– Україна має вирішити, коли настане час сісти за стіл переговорів. Ніхто інший не може цього зробити. І ніхто інший також не може диктувати умови, – каже він.

Розмови про можливу передачу від Швеції САУ Archer йдуть з кінця серпня 2022 року.

Напередодні позиція Стокгольму стала чіткішою, коли прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що Україна може отримати САУ Archer.