Січень, 10 в 18:53

Авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10 січня.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, двох позицій ракетних військ та артилерії та п’ятьох районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

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Російські окупанти для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі продовжують здійснювати заходи з мобілізації.

Окупанти не припиняють завдавати ракетних та авіаційних ударів, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України.

Протягом доби противник завдав двох ракетних ударів та здійснив сім обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

У Генштабі наголошують, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Зазначається, що противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні у Бердянську Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі.