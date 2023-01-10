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У Путина остался только один вариант, но он его не хочет принимать – Кулеба

Бедрак Виктория, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Российскому диктатору Владимиру Путину не остается ничего, кроме как проиграть в войне против Украины.

Об этом заявил в интервью National Public Radio украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Если я сейчас смотрю на поле боя и ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проигрыш войны, – сказал он.

По словам главы МИД, сложность и трагедия момента состоит в том, что Путин не желает смотреть правде в глаза и искать выход.

Сейчас смотрят

– Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов и, главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Но этого не произойдет. Он не выиграет, – подчеркнул Кулеба.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров предоставить Украине больше оружия. По его словам, пока оккупанты остаются на украинской земле, никто не сделал достаточно.

Источник: National Public Radio

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